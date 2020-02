Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrräder aus Keller gestohlen - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

In der Langensalzer Straße gelangten Unbekannte über eine Tiefgarage zu einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses. Die Kellertür wurde gewaltsam geöffnet und aus dem Keller zwei Herren- und ein Damenrad im Gesamtwert von über 3500 Euro gestohlen. Als Tatzeitraum kommt Mittwoch, 12.02.2020, 22.00 Uhr bis Freitag, 14.02.2020, 09.15 Uhr in Betracht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0039238/2020 entgegen. (as)

