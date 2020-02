Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Hammersfeld (Ilm-Kreis) (ots)

Vergangene Nacht gegen 01.00 Uhr kam es im Geilsdorfer Weg zu einem Einbruch in ein Firmengebäude. Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam zwei Türen und gelangten in einen Verkaufsraum. Ohne Beute wurde das Gebäude wieder verlassen. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Wer konnte in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere im Bereich zwischen Griesheim und Geilsdorf beobachten? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gotha (Tel. 03621-781424) unter der Bezugsnummer 0038909/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

