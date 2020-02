Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht nach missglücktem Ausparken - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Am Donnerstag, 13.02.2020, parkte gegen 17.15 Uhr in der Zimmerstraße an der Einmündung zur Schloßstraße ein schwarzer Pkw VW aus und beschädigte dabei einen geparkten Pkw Ford. Ohne anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der VW davon. Durch einen Zeugenhinweis konnte der schwarze VW bereits ermittelt und die Unfallspuren am Fahrzeug gesichert werden. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) mit Angabe der Bezugsnummer 0038725/2020 zu melden. (as)

