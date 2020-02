Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet - Zeugenaufruf

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Von Dienstag, 04.02.2020 bis Mittwoch, 05.02.2020, kollidierte in der Goldbergstraße ein unbekanntes Fahrzeug aus ungeklärter Ursache mit einem rechts neben der Fahrbahn geparkten Pkw Dacia. Der Dacia wurde an der Fahrerseite und am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Der oder die Fahrerin des unbekannten Pkw verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zum unbekannten Fahrzeug, welches die Goldbergstraße aus Richtung Gleichenstraße befuhr, liegen keine Hinweise vor. Wer konnte den Unfall beobachten? Wer kann Hinweise zum unbekannten Fahrzeug und dessen Fahrer oder Fahrerin machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0033747/2020 entgegen. (as)

