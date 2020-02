Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Spiegel abgefahren und geflüchtet - Zeugenaufruf

Teutleben (Landkreis Gotha) (ots)

Am Dienstag, 28.01.2020, ereignete sich gegen 15.00 Uhr in der Mühlgasse ein Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger VW-Fahrer passierte eine Engstelle, wobei ihm ein unbekannter Pkw entgegen kam. Dieser Pkw hielt sich vermutlich nicht an das Rechtsfahrgebot, so dass es zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeug kam. Der linke Außenspiegel am VW wurde beschädigt. Der unbekannte rote Kleinwagen entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und weitere Angaben zum roten Kleinwagen und dessen Fahrer oder Fahrerin machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0024933/2020 entgegen. (as)

