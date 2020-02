Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike vor Discounter gestohlen - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Am Mittwoch, 29.01.2020, wurde in der Zeit zwischen 18.45 Uhr und 19.15 Uhr auf einem Discounter-Parkplatz in der Ichtershäuser Straße ein Fahrrad gestohlen. Das schwarze E-Bike der Marke Spezialized Turbo Levo, mit auffälliger weißer Aufschrift am Rahmen, war mit einem Faltschloss an einer Laterne gesichert. Die Polizei sucht Zeugen, zur Tatzeit war der Discounter geöffnet. Wer konnte den Diebstahl beobachten? Wer kann Angaben zum Täter oder zum Verbleib der Beute machen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0027496/2020 entgegen. (as)

