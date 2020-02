Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dreimal berauscht am Steuer

Eisenach (ots)

Gestern Abend und vergangene Nacht wurden drei Fahrten unter Drogeneinfluss festgestellt. Gegen 20.15 Uhr wurde in der Mühlhäuser Straße eine 32-jährige VW-Fahrerin kontrolliert. Ihr Drogentest erbrachte ein positives Ergebnis auf Methamphetamin. Ein gleiches Ergebnis zeigte der Test eines 23-jährigen Skoda-Fahrers gegen 02:45 Uhr in der Oppenheimstraße. Ein 26-jähriger Fahrers eines Renault wurde gegen 23:40 Uhr in der Clemensstraße kontrolliert. Dessen Drogentest reagierte positiv auf Kokain. In allen Fällen wurden zu Beweiszwecken Blutentnahmen durchgeführt und Bußgeldverfahren eingeleitet. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell