Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Betrug am Telefon

Ilmenau (ots)

Gestern Nachmittag erhielt ein 84-Jähriger einen Anruf eines Unbekannten, der eine Kaution für den Sohn des Angerufenen verlangte. Angeblich war der Sohn in einen Unfall verwickelt. Die Kaution sollte zunächst 21.000 Euro, dann 14.000 Euro betragen. Als der Anrufer nach persönlichen Daten fragte, beendete der 84-Jährige das Gespräch und rief seinen Sohn an. Dieser bestätigte, nicht in einen Unfall verwickelt zu sein. Der Angerufene verständigte die Polizei, es wurde eine Anzeige wegen versuchtem Betrug aufgenommen. (as)

