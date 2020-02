Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Straße abgekommen

Nahwinden (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen kam eine 54-jährige Dacia-Fahrerin gegen 08.30 Uhr auf der B 90N kurz vor der Abfahrt Geilsdorf aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab. Sie fuhr in den Straßengraben, überschlug sich und wurde dabei schwer verletzt. Die 54-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. An dem Dacia entstand Sachschaden von etwa 6000 Euro. Für die Zeit der Rettung und Bergung kam es zu Verkehrsbehinderungen. (ah)

