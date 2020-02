Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat aufgeflext - Zeugen gesucht

Gräfentonna (Landkreis Gotha) (ots)

Unbekannte flexten in der Zeit vom 09.02.2020, 04.45 Uhr bis 05.30 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße auf und entnahmen Bargeld und Zigarettenschachteln in unbekannter Menge. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0036506/20 entgegengenommen. (ah)

