Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Endstation und Anzeige

Arnstadt (ots)

Ein 49-Jähriger stieg gestern Abend in Arnstadt Am Kesselbrunn in einen Bus ein, der am Bustreff Endstation hatte. Der Fahrer forderte den stark alkoholisierten Mann mehrfach auf, den Bus zu verlassen. Er ignorierte die Bitten des Busfahrers und die Polizei musste kommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Gegen den 49-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet und er musste den Bus trotzdem verlassen. (ah)

