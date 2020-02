Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Briefkasten mit Pyrotechnik beschädigt - Zeugen gesucht

Krauthausen (Wartburgkreis) (ots)

Heute Nacht beschädigte ein Unbekannter gegen 01.20 Uhr einen Briefkasten eines Wohnhauses in der Straße An der Madel mittels Pyrotechnik. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Eine Zeugin konnte eine männliche flüchtende Person wie folgt beschreiben:

- ca. 15 Jahre - ca. 165 cm - schwarze Mütze, schwarze Jacke, schwarze Hose - gelber Pullover unter der Jacke

Wer kann Angaben zu der Person machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0036981/2020 entgegen. (ah)

