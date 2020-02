Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgängerin übersehen

Arnstadt (ots)

Eine 70-jährige Toyota-Fahrerin wollte gestern Nachmittag von einem Parkplatz eines Einkaufsmarkts nach rechts in die Turn-Vater-Jahn-Straße auffahren. Sie übersah dabei eine Fußgängerin, die in diesem Moment den Fußgängerüberweg querte. Es kam zur Kollision, wodurch die 37-Jährige leicht verletzt wurde. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. (ah)

