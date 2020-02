Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Moped gestohlen - Zeugen gesucht

Holzhausen (Ilm-Kreis) (ots)

In der Zeit vom 02.02.2020 bis 11.02.2020 wurde eine Simson S51 in der Farbe grün aus einem Carport in der Kritzmannsgasse entwendet. Das Moped war mit einer Plane abgedeckt. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0036210/2020. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell