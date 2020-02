Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer verletzt

Gotha (ots)

Gestern Abend befuhr ein 19-jähriger Radfahrer die Querstraße und bog vom Neumarkt nach links in die Marktstraße ab. Er übersah einen entgegenkommenden Renault (m/45) und stieß mit diesem zusammen. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Am Fahrzeug und am Rad entstand Sachschaden. (ah)

