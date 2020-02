Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Täter nach Körperverletzung gestellt

Gotha (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurde ein 56-Jähriger (deutsch) infolge einer verbalen Streitigkeit in einer Bar in der Hünersdorfstraße von fünf Rumänen leicht verletzt. Aus dem Streit entwickelte sich aus bisher ungeklärten Gründen eine körperliche Auseinandersetzung. Hierzu laufen die Ermittlungen. Die fünf Männer im Alter von 20 bis 36 Jahren flüchteten zunächst und konnten durch die Polizei im Rahmen der schnell einsetzenden Fahndungsmaßnahmen im Stadtgebiet aufgegriffen werden. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (ah)

