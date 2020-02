Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Glück im Unglück

Arnstadt (ots)

Eine 34-jährige Verkehrsteilnehmerin hatte gestern Vormittag Glück im Unglück. Sie befuhr gegen 10.00 Uhr mit ihrem VW die Erfurter Straße in Richtung Fußgängerzone. Ein Ziegelstein oder ein Stück Dachpfanne fiel während des Unwetters von einem Haus hinunter und traf auf ihrer Heckscheibe auf. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (ah)

