Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hinweise zu Täter gesucht

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Am 01. August 2019 entwendete ein männlicher Täter vom Fahrradstellplatz einer Paketzustellungsfirma in der Hamburger Straße ein hochwertiges E-Bike. Mittels eines Bolzenschneiders durchtrennte er das Schloss und entfernte sich anschließend mit dem Fahrrad vom Gelände in unbekannte Richtung. Die Tat wurde durch die Videoüberwachung der Firma aufgezeichnet. Bei dem Rad handelt es sich um ein Haibike Sduro in der Farbe Grün. Wer kennt den Täter oder kann Hinweise zu seiner Identität und seinem Aufenthalt machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0193897/2019 entgegen. Ein Beschluss der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Veröffentlichung des Fotos liegt vor. (ah)

