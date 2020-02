Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Marksuhl (Wartburgkreis) (ots)

Ein 58-jähriger Audi-Fahrer kam heute Morgen gegen 03.40 Uhr auf der B 84 zwischen Marksuhl und Förtha vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme in einer S-Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit der Leitplanke und wurde dabei schwer verletzt. Der 58-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug und der Leitplanke entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 7.000 Euro. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell