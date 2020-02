Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kontrolle verloren

Reichenbach (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend befuhr eine 34-jährige Audi-Fahrerin gegen 19.30 Uhr die B 84 von Bad Langensalza kommend in Richtung Eisenach. Sie beabsichtigte, nach links in die Gothaer Straße abzubiegen und verlor vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach links von der Straße ab, kollidierte mit Rasenkantensteinen und kam auf einem Grundstück zum Stehen. An ihrem Fahrzeug und dem Grundstück entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.500 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (ah)

