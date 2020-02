Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogenfahrt gestoppt

Eisenach (ots)

Ein 32-jähriger Opel-Fahrer wurde gestern Nachmittag in der Mühlhäuser Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogentest verlief positiv hinsichtlich Amphetamine und Methamphetamine. Für ihn ging es am Sonntagnachmittag in ein Krankenhaus zur Blutentnahme. Gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet. (ah)

