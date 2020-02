Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogenkonsum auf Discogelände endet mit Platzverweis

Geraberg (Ilm-Kreis) (ots)

Drei Männer und eine Frau im Alter von 20 bis 21 Jahren waren Freitagabend am Hintereingang einer Discothek in der Ohrdrufer Straße von einem Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma beim Konsum von Drogen erwischt und an hinzugerufene Polizeibeamte übergeben worden. Gegen alle vier Personen wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Ihre Drogen wurden sichergestellt. Für das Discogelände erhielten die vier Personen einen Platzverweis.(aha)

