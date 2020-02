Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Fahrzeugen - Täter in Gewahrsam

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitagabend, kurz vor Mitternacht, wurden Polizeibeamte in die Klausstraße gerufen. Dort hatte ein Mann gegen geparkte Fahrzeuge geschlagen und getreten. Die Beamten stellten einen 30jährigen Mann fest, der unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Zudem trat der Mann derart aggressiv auf, dass ihn die Beamten zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam nahmen. Hinweise zu möglicherweise weiteren beschädigten Fahrzeugen im Bereich der Klausstraße richten Sie bitte an die PI Arnstadt-Ilmenau, Telefon 03677/6010, unter der Bezugnummer 003984/2020. (aha)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell