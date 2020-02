Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholdieb flüchtig - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitagabend, gegen 19:30 Uhr, hatte ein unbekannter Mann in einem Lebensmittelmarkt in der Klausstraße Alkohol im Wert von insgesamt 110,- Euro stehlen wollen. Ein Mitarbeiter des Marktes bemerkte das und stellte den durstigen Dieb. Dieser ließ seine Beute zurück und flüchtete. Der Mitarbeiter konnte den Dieb noch bis zum Schloßpark verfolgen, verlor ihn dann aber aus den Augen. Die Fahndungsmaßnahmen der hinzugerufenen Polizeibeamten verliefen ebenso erfolglos. Der Dieb soll sehr kurze Haare gehabt haben und von kräftiger Statur bzw. 100 kg schwer gewesen sein. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die PI Arnstadt-Ilmenau, Telefon 03677/6010, unter der Bezugnummer 0033886/2020. (aha)

