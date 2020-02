Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: .... und plötzlich stand die Brücke da

Gotha (ots)

Am Samstag gegen 13:15 Uhr stieß eine 22jährige Hyundai Fahrerin rückwärts mit der Brücke, in Gotha Heutalsweg, zusammen. Die Brücke blieb standhaft, der Hyundai leider nicht. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 600,- Euro geschätzt. Die 22jährige Fahrerin blieb unverletzt.(as)

