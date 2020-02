Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsinsel übersehen

Gotha (ots)

Am Samstag gegen 08:30 Uhr übersah ein 74jähriger Waltershäuser Renault Fahrer in Waltershausen, Goethestraße eine Verkehrsinsel und überfuhr diese. Dabei wurde ein Verkehrszeichen beschädigt und musste durch die Stadtverwaltung sogleich erneuert werden. Der Fahrer gab an, durch die morgendliche Sonne geblendet gewesen zu sein. Der Schaden am PKW beläuft sich auf ca. 1500,- Euro, am Verkehrszeichen entstand ein Schaden von ca. 200,- Euro. (as)

