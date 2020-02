Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auf Diebestour in Neudietendorf

Gotha (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in Neudietendorf, in der Straße des Friedens, in der Zinzendorfstraße und fortfolgend in der Ingerslebener Straße in 8 Keller ein. Hier wurde ein E-Bike, drei Fahrräder, eine Musikanlage und diverses Elektrowerkzeug entwendet. Das Beutegut hat einen Wert von ca. 2900,- Euro, der Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Bezugsnummer: 0034198/2020 (as)

