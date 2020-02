Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Keller

Gotha (ots)

Unbekannte Täte brachen in der Zeit von Dienstag, den 04.02.2020, 19:00 Uhr bis Freitag, 07.02.2020 gegen 15:30 Uhr fünf Kellerräume in Gotha, Am Wiegwasser auf. Die Beute belief sich auf eine uralte Computerspielekonsole und diverse Spiele. Der Wert wurde mit ca. 70,- Euro angegeben. Der Schaden an den Kellern mit ca. 50,- Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Bezugsnummer: 0033858/2020 (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell