Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung am Fahrzeug

Gotha (ots)

Eine böse Überraschung hatte ein LKW Fahrer am Freitag in Gotha, Kindleber Straße. Hier wurde sein abgestellter VW Golf GTi, in der Zeit von Donnerstag 05:45 Uhr bis Freitag 15:00 Uhr durch unbekannte an der Frontscheibe beschädigt. Er fand in seiner Frontscheibe drei Einschläge. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Bezugsnummer: 0033743/2020 (as)

