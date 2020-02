Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogen im Straßenverkehr

Eisenach (ots)

Am Samstag gegen 20.10 Uhr wurde ein Seat in der Wartburgallee einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Fahrerin bemerkten die Beamten Anzeichen für Drogeneinfluss. Daraufhin wurde ein Drogenvortest durchgeführt, der den Verdacht erhärtete. Anschließend wurde noch eine geringe Menge Rauschgift in der Handtasche der 40-Jährigen aufgefunden. Bei ihr wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (tr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/2610

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell