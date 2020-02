Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Eisenach (ots)

Bereits zum vierten Mal in diesem Jahr fiel ein 29-jähriger Eisenacher auf, weil er unter Drogeneinfluss und ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Dieses Mal war er mit einem Mazda in der Weimarischen Straße unterwegs, wo er am Samstag gegen 01.00 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv verleif. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Den Zündschlüssel des Pkw stellten die Beamten sicher. (tr)

