Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogenversteck bei Verkehrskontrolle entdeckt

Ilmenau (ots)

Im Rahmen der Verkehrskontrolle eines 18-jährigen Radfahrers gestern Abend in der Bergrat-Mahr-Straße bemerkten Beamte der PI Arnstadt-Ilmenau, dass sich in der Tabakverpackung des jungen Mannes ein Tabak-Marihuana-Gemisch versteckte. Der Fund wurde beschlagnahmt und eine Anzeige wegen dem verbotenen Besitz von Betäubungsmitteln aufgenommen. (as)

