Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bewohner bei Küchenbrand leicht verletzt

Eisenach (ots)

Heute Vormittag kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rudolf-Breitscheid-Straße gegen 10.15 Uhr zu einem Küchenbrand. Der 78-jährige Bewohner bereitete auf dem Herd Essen zu, als heißes Fett in der Pfanne in Brand geriet. Er versuchte das Feuer mittels Wasser zu löschen und verstärkte somit den Brand. Er wurde dabei leicht verletzt. In der Küche entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. (ah)

