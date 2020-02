Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgängerin auf Parkplatz angefahren

Ilmenau (ots)

Ein 50-jähriger Fahrer eines Peugeot-Transporters rangierte heute Mittag auf einem Parkplatz in der Hanns-Eisler-Straße. Beim Rückwärtsfahren übersah er eine 67-jährige Fußgängerin und stieß mit ihr zusammen. Die Fußgängerin stürzte. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell