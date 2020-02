Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht durch Zeugenhinweis geklärt

Arnstadt (ots)

Gestern Abend parkte ein Pkw Seat in der Dr.-Mager-Straße seitlich ein und beschädigte dabei einen geparkten Pkw Mercedes. Der Fahrer stieg aus, warf Leergut in einen Glascontainer und verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte der 81-jährige Seat-Fahrer noch am gleichen Abend ermittelt und vernommen werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (as)

