Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Nebengelass

Großensee (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend kam es gegen 19.30 Uhr zu einem Brand in der Hauptstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwickelte sich in einem Nebengelass eines Wohnhauses vermutlich nach durchgeführten Holzarbeiten ein Schwelbrand, der sich in der Folge ausbreitete. Das Gebäude geriet in Vollbrand, der nach wenigen Stunden durch die umliegenden Feuerwehren aus Großensee, Berka, Dankmarshausen und Hessen gelöscht werden konnte. An dem Nebengelass entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Ein Mann im Alter von 64 Jahren wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. (ah)

