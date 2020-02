Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 04.02.2020, 11.00 Uhr bis Mittwoch, 05.02.2020, 19.30 Uhr gelangte ein unbekannter Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Humboldtdtraße. Es wurden eine Armbanduhr, Parfum und Kleidung gestohlen. Wie der Täter sich Zutritt zur Wohnung verschaffen konnte, ist Bestandteil der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen in diesem Zusammenhang aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0031903/2020 entgegen. (as)

