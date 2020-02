Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Fahrer unter Drogen

Eisenach (ots)

Innerhalb einer Stunde wurden heute Morgen zwei Fahrer unter Drogeneinfluss festgestellt. Die Drogentests eines 22-jährigen Audi-Fahrers in der Katharinenstraße und eines 32-jährigen Daimler-Fahrers in der Mühlhäuser Straße verliefen positiv auf Methamphetamin. Gegen beide Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet. (as)

