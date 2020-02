Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Wohnungseinbrüche - Zeugenaufruf und Verhaltenshinweise der Polizei

Gotha (ots)

Am Dienstag, 04.02.2020, kam es im Stadtgebiet zu mehreren Wohnungseinbrüchen. In der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 16.10 Uhr wurden in Mehrfamilienhäusern in der Seebachstraße, Bachstraße und Dorotheenstraße sowie in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Goethestraße jeweils eine Wohnungstür gewaltsam geöffnet. Die Wohnungen wurden durchwühlt und Elektro-Kleingeräte, Schmuck und Bekleidung im Gesamtwert mehrerer tausend Euro gestohlen. Wie der oder die Täter in die Hausflure gelangten, ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Wer konnte in diesem Zusammenhang verdächtige oder fremde Personen wahrnehmen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781424 entgegen.

Investieren Sie mit einfachen Verhaltenstipps in Ihre Sicherheit. Die Polizei rät Ihnen: - Auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen: Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie sie auch immer zweifach ab. - Halten Sie Haustür und Nebeneingangstüren verschlossen. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denn: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos und zeigen Sie ein gesundes Misstrauen. Nutzen Sie Gegensprechanlage und Türspion. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Weitere Verhaltenshinweise und Tipps zu mechanischen Sicherungen erhalten Sie online unter: https://www.k-einbruch.de/. (as)

