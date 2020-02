Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht nach Sachbeschädigung an Lebensmittelgeschäft

Gotha (ots)

Heute Morgen kam es gegen 04.10 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Pfortenstraße zu einer Sachbeschädigung mit anschließender Rauchentwicklung. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde durch Unbekannte ein Gegenstand in ein Schaufenster geworfen und danach eine brennbare Substanz eingebracht, der nicht zur Umsetzung kam. Es entwickelte sich eine starke Verqualmung, wodurch die Waren größtenteils unbrauchbar wurden. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen in alle Richtungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zu verdächtigen Personen- und Fahrzeugbewegungen machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781424 und 03621-781124, Bezugsnummer 0030975/20, entgegengenommen. (ah)

