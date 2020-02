Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissten

Ilmenau (ots)

Seit Dienstag, den 28.01.2020, wird der 35-jährige Richard Gräber aus Ilmenau vermisst. An diesem Tag wurde er letztmalig gegen 18.00 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Straße "Am Stollen" gesehen. Vermutlich ist Richard Gräber mit einem blauen Pkw Dacia Logan, amtliches Kennzeichen IK-GR 800, unterwegs. Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

- 180 cm groß - kräftige Statur - Glatze (das beigefügte, nicht aktuelle Foto zeigt den Vermissten mit Haaren) - Brillenträger - Bekleidung unbekannt, vermutlich dunkel gekleidet - Tätowierung der Buchstaben "AF" an einem Bein - führt vermutlich einen Rucksack mit.

Wer hat Richard Gräber gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthalt machen? Zeugenhinweise nehmen die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124), die Kriminalpolizei Gotha (Tel. 03621-781424) und jede andere Polizeidienststelle entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell