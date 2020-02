Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne ausreichende Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Gotha (ots)

Ein 48-Jähriger wurde gestern Abend in der Friemarer Straße kontrolliert. Er führte einen Pkw mit Anhänger, seine Fahrerlaubnis war für dieses Gespann nicht ausreichend. Weiterhin reagierte der Drogenvortest positiv, was die Anordnung einer Blutentnahme nach sich zog. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (as)

