Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gegen Mast gefahren und geflüchtet

Ilmenau (ots)

Gestern Abend meldete ein Zeuge einen verunfallten Skoda, der vor einem Telekommunikationsmast in Ilmenau stand. Ein Fahrer war nicht mehr vor Ort. Im Rahmen der Ermittlungen wurde eine 26-Jährige angetroffen, die mutmaßlich als Fahrzeugführerin in Betracht kommt. Nach ersten Erkenntnissen durchfuhr sie eine leicht abschüssige Doppelkurve und kam in der Oehrenstöcker Straße nach links von der Fahrbahn ab. Sie stieß gegen den Mast und verließ die Unfallstelle. Ein Atemalkoholtest und ein Drogentest verliefen beide positiv. Ihr wurde zu Beweiszwecken Blut abgenommen und Anzeige unter anderem wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort und Straßenverkehrsgefährdung erstattet. An dem Telekommunikationsmast entstand Sachschaden von bisher unbekannter Höhe. (ah)

