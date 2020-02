Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Neue Handlasermessgeräte übergeben

Gotha (ots)

Am 31. Januar 2020 wurden der Landespolizeiinspektion Gotha neue Handlasermessgeräte "TraffiPatrol XR" übergeben. Durch den Leitenden Polizeidirektor Günther Lierhammer, Behördenleiter der Landespolizeiinspektion Gotha, wurden acht Geräte in Empfang genommen. Im Vergleich zu den bisherigen Messgeräten, die teilweise in den 1990er Jahren angeschafft wurden, bieten die neuen Geräte wesentliche Neuerungen in den Bereichen Technik und Handling. Durch den Einsatz modernster Technik sind Messungen witterungsunabhängiger und in größeren Reichweiten möglich. Die neuen Geräte kommen in den Dienststellen des Inspektionsdienstes Gotha, den Polizeiinspektionen Arnstadt-Ilmenau und Eisenach sowie der Einsatzunterstützung der Landespolizeiinspektion Gotha zum Einsatz. Jährlich werden mit dieser Art der Geschwindigkeitsmessung über 1000 Messstunden durchgeführt.

