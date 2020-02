Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung im Bus - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Am Montag, 03.02.2020, kam es gegen 21.30 Uhr in einem Linienbus in der Humboldtstraße zu einer Rangelei. Dabei schlug ein Unbekannter einem 33-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Auch im Bus entstand durch die Rangelei ein geringer Sachschaden. An der folgenden Haltestelle verließ der Täter den Bus. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- 20 bis 25 Jahre alt - dunkle Hautfarbe - dunkel gekleidet.

Wer konnte den Vorfall beobachten und wer kann weitere Angaben zum Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0029842/2020 entgegen. (as)

