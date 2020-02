Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Am Montag, 03.02.2020, wurde in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 14.00 Uhr ein in der Paulinzellaer Straße geparkter Pkw Ford beschädigt. An der Fahrerseite zerkratzte ein Unbekannter die Lackoberfläche. Ein Schaden von 2000 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0029684/2020 entgegen. (as)

