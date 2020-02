Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall durch Unachtsamkeit

Ilmenau (ots)

Gestern Nachmittag befuhr ein 18-jähriger BMW-Fahrer die Bücheloer Straße in Richtung Unterpörlitzer Straße. Auf Höhe einer Tankstellenausfahrt achtete der junge Fahrer vermutlich nicht ausreichend auf das Verkehrsgeschehen und fuhr auf einen vor ihm fahrenden Pkw auf, der wiederum auf einen weiteren Pkw aufgeschoben wurde. Die beiden Fahrzeugführerinnen, eine 49-jährige Suzuki-Fahrerin und eine 51-jährige Toyota-Fahrerin wurden dabei leicht verletzt. Der 18-jährige blieb unverletzt. Zu den Schadenshöhen an den Fahrzeugen liegen noch keine Angaben vor. (as)

