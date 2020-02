Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit hohem Sachschaden

Nahwinden (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen kam es auf der B 90n auf Höhe des Abzweig Nahwinden zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 49-jähriger VW-Fahrer scherte zum Überholen eines Lkw aus. In diesem Moment begann ein hinter ihm fahrender 33-jähriger VW-Fahrer ebenfalls einen Überholvorgang. Beide Pkw stießen zusammen und kollidierten dann mit der Leitplanke der Gegenspur. Personen wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 26.000 Euro. Zur Bergung der Fahrzeuge musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden. (as)

