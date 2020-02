Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Am Rolladen gezündelt - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

In der Ludwigstraße wurde ein Außenrollo an einem Mehrfamilienhaus beschädigt. Ein Unbekannter zündelte mit einem unbekannten Tatmittel am Rollo, was einen Schaden von 1000 Euro verursachte. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 31.01.2020 und Sonntag, 02.02.2020, 17.00 Uhr. Sachdienliche Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0028625/2020 entgegen. (as)

