Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch mit Gullydeckel - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

Die Scheibe einer Bäckereifiliale in der Herderstraße wurde in der Zeit zwischen Samstag, 01.02.2020, 18.10 Uhr und Sonntag, 02.02.2020, 09.35 Uhr mit einem Gullydeckel eingeworfen. Anschließend betraten der der die unbekannten Täter über die beschädigte Scheibe die Filiale und durchwühlten Schränke. Ohne Beute wurde der Tatort verlassen und ein Sachschaden von etwa 4000 Euro hinterlassen. Die Polizei sucht Zeugen für diesen Einbruch. Ebenso werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können, die im gleichen Tatzeitraum in der Richard-Bock-Straße einen Gully entwendet haben. Ein Tatzusammenhang wird im laufenden Ermittlungsverfahren untersucht. Hinweise nehmen die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124 ) und die Kriminalpolizei Gotha (Tel. 03621-781424) unter der Bezugsnummer 0028499/2020 entgegen. (as)

